Путин экстренно обратился к россиянам после мятежа

Путин экстренно обратился к россиянам после мятежа
Фото: kremlin.ru
Глава подвел итоги урегулирования ситуации

Президент России выступил с важными заявлениями после произошедшего в минувшую субботу в стране. Пресс-служба Кремля заявила, что сказанное Владимиром Путиным определит дальнейшую судьбу государства – все касается итогов мятежа.

Речь лидер начал с благодарности к народу, отметив высокую консолидацию общества и его приверженность конституционному строю. Он сказал, что с самого начала были предприняты все меры для нейтрализации мятежа. Его организаторы, отметил Путин, "потеряли адекватность". При этом он подчеркнул, что вооруженный мятеж был бы в любом случае подавлен.

"Организаторы мятежа, предав страну, предали и тех, кто был с ними", – заявил президент.

Глава страны указал, что мятежники хотели устроить братское кровопролитие, которого так хотели враги России. Он указал, что те "потеряли руки, желая взять реванш в ходе так называемого контрнаступления.

Также Владимир Путин отметил, что вагнеровцы сыграли важное значение в российской спецоперации и продемонстрировали свой патриотизм. Он выразил им благодарность за то, что они не стали пересекать "кровавую черту". 

Президент сказал, что сдержит данное им обещание, поэтому бойцы ЧВК "Вагнер" могут подписать контракт с Минобороны, а могут отправиться служить в Белоруссию. Президент поблагодарил Александра Лукашенко за вклад в решение ситуации с наемниками. 

Завтра, 27 июня, глава России проведет расширенное заседание Совета безопасности. Ожидается, что на нем будут Сергей Шойгу и Валерий Герасимов.

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