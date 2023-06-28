Путин "ворвался" в эфир немецкого телеканала и прервал Бербок

Путин "ворвался" в эфир немецкого телеканала и прервал Бербок
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Инцидент вызвал широкий резонанс

Необычное происшествие случилось в Германии. Там вещание немецкого канала Phoenix внезапно оборвалось трансляцией выступления российского главнокомандующего Владимира Путина.

Наш президент появился на экранах немецких зрителей во время трансляции пресс-конференции руководительницы главного внешнеполитического ведомства страны Анналены Бербок, сообщает информационный ресурс URA.RU.

В какой-то момент картинка с мероприятием пропала и на телеэкранах появился Владимир Владимирович, выступающий на Соборной площади в Кремле. Вместо того, чтобы наблюдать за общением немецкого министра с коллегой из ЮАР Наледи Пандор, жители Германии увидели обращение президента России, сообщает телеканал "360".

К сожалению, далеко не все немцы смогли понять, о чем говорит наш президент. Закадровый перевод на немецкий язык отсутствовал, добавляет интернет-издание "Радио 1". Некоторое время Владимир Путин оставался на экранах, затем трансляция внезапно оборвалась и уже не возобновлялась.

Любопытно, что до внезапного "прорыва" президента на немецкий канал два министра обсуждали как раз ситуацию в нашей стране. Африканский дипломат подчеркивала, что ее родное государство выступает за скорейшее завершение конфликтной ситуации мирным путем.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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