Путин готовит с БРИКС план по обрушению доллара

Альтернатива западной системе перестала быть призрачной

На пятнадцатом саммите БРИКС, который ожидается в августе 2023 года, члены объявят о создании новой валюты для межгосударственных торгов. Новость, естественно, станет оглушительной для ушей аудитории с Запада, которому бросает вызов новая концепция капиталистического мира, предлагаемая Востоком.

Экономист Джим Рикард называет ключевой ошибкой Запада неспособность разделять роли платежной (торговой) и резервной валют. Первая необходима для того, чтобы производить торги товаров и услуг. В целом, она может быть любой – страны могут продавать во всех желаемых валютах. Естественно, в таком случае роль "американца" будет снижаться. Внешний спрос также упадет, а возможности Штатов приобретать желаемое за долги будут упущены.

Главный фактор, определяющий резервную валюту – крупный и развитый рынок суверенных облигаций. Пока сегодня нет страны, способной сравнить свой рынок с рынком казначейских облигаций Соединенных Штатов по своему размаху и конвертируемости.

БРИКС пытается расширяться, достигая новых рубежей. Если к лагерю примкнет Саудовская Аравия, вместе с Россией она образует крупнейший рынок энергоресурсов.

"По всем показателям это не простой очередной клуб для дискуссий. Это вполне надежная и альтернатива гегемонии Запада", – указывает экономист.

Ранее интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщило, что Центробанк намерен поднять ключевую ставку впервые с сентября 2022 года – для стабилизации инфляции.