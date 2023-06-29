Казахстан сделал выбор между США и Россией

Неверное решение может серьезно отразиться на международных отношениях

На прошлой неделе в Казахстане задержали российского гражданина Никиту Кислицина, который является специалистом по кибербезопасности компании F.A.C.C.T.. Запрос на это был составлен США, после чего российское генконсульство в республике попросило власти страны воздержаться от такого решения. В итоге Астане пришлось сделать выбор, какому запросу последует в первую очередь.

Запрокурора Казахстана Улан Байжанов указал, что приоритет будет отдаваться на основе гражданства подозреваемого, поэтому изначально планируется рассмотреть обращение российской стороны. Однако он отметил, что следствие изучит, насколько серьезны деяния, которые инкриминируют Кислицину в России и США.

По его словам, сперва правоохранители установят, являются ли преступления Кислицина уголовно наказуемыми в Казахстане, а после будут ждать доказательств обоснованности запроса на экстрадицию. При этом зампрокурора подчеркнул, что россиянин имеет право запросить политическое убежище в республике.

После запроса США об экстрадиции российский суд заочно арестовал Никиту Кислицина и объявил в розыск. Основанием для этого стало дело о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, сообщает телеканал "360".

По данным RT, Казахстан может воздержаться от процедуры ускоренной выдачи россиянина после запроса российской стороны.