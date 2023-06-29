"Браво": турки пригласили Россию в НАТО после слов Путина

"Браво": турки пригласили Россию в НАТО после слов Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва пользуется особым уважением в Турции

Недавнее решение шведских властей разрешить публичное сжигание Корана привело к международному конфликту. Российский лидер Владимир Путин резко осудил оскорбление чувств мусульман и подчеркнул, что сожжение этой священной книги в нашей стране является преступлением как по Конституции, так и по Уголовному кодексу. Турки пришли в восторг от таких слов российского главнокомандующего.

Жители Турции поблагодарили президента России за поддержку ислама. Решение шведских властей разрешить разделаться с Кораном у главной мечети в Стокгольме больно ударило по мусульманам во всем мире. Позиция России по этому вопросу вызвала массовую благодарность среди турок.

"Браво, Путин. Он проявляет уважение и не изрыгает ненависть, как Америка и Европа", "Давайте вместо Швеции примем Россию в НАТО", – пишут турецкие интернет-пользователи.

Турки также выразили надежду, что глава России сможет расправиться с теми, кто позволяет себе подобного рода неуважительные действия. В комментариях подчеркивают, что Москва и Владимир Владимирович являются друзьями Турции.

Источник: Haber7 ✓ Надежный источник
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