"Браво": турки пригласили Россию в НАТО после слов Путина

Москва пользуется особым уважением в Турции

Недавнее решение шведских властей разрешить публичное сжигание Корана привело к международному конфликту. Российский лидер Владимир Путин резко осудил оскорбление чувств мусульман и подчеркнул, что сожжение этой священной книги в нашей стране является преступлением как по Конституции, так и по Уголовному кодексу. Турки пришли в восторг от таких слов российского главнокомандующего.



Жители Турции поблагодарили президента России за поддержку ислама. Решение шведских властей разрешить разделаться с Кораном у главной мечети в Стокгольме больно ударило по мусульманам во всем мире. Позиция России по этому вопросу вызвала массовую благодарность среди турок.

"Браво, Путин. Он проявляет уважение и не изрыгает ненависть, как Америка и Европа", "Давайте вместо Швеции примем Россию в НАТО", – пишут турецкие интернет-пользователи.

Турки также выразили надежду, что глава России сможет расправиться с теми, кто позволяет себе подобного рода неуважительные действия. В комментариях подчеркивают, что Москва и Владимир Владимирович являются друзьями Турции.

