Недостойный лидер: в Сети опубликовали компромат на Макрона

Президент угодил в скандал

Беспорядки во Франции из-за произвола полицейских не утихают третьи сутки. По данным СМИ, было задержано порядка 400 человек. Люди недовольны тем, как правоохранители отреагировали на инцидент с 17-летним разносчиком пиццы.

Ситуация произошла 27 июня, когда полицейские остановили автомобиль парня и потребовали, чтобы он вышел из машины. Делать это молодой человек отказался – в результате один из сотрудников навел на него пистолет. На такой жест парень решил резко нажать газ, а полицейский отреагировал на это выстрелом. Пуля попала подростку в грудь, он не смог сохранить управление и врезался в столб. Приехавшие на место медики лишь констатировали смерть.

В результате было заведено два уголовных дела – на погибшего за отказ подчиниться и на полицейского за умышленное убийство.

Спустя сутки после инцидента в стране разгорелись массовые протесты. Французы начали устраивать стычки с правоохранителями и забрасывать их фейерверками. Известно, что в первый день пострадало 24 полицейских. Протестующими, как правило, являются люди от 14 до 18 лет, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Позже оказалось, что президент страны в этот момент вместе с супругой развлекался на прощальном концерте Элтона Джона, указывает МИР 24. Сперва Елисейский дворец опроверг эту информацию, но в Сети опубликовали компромат, где видно приплясывающего Макрона на трибуне.

Такое поведение лидера вызвало негодование у народа и некоторых депутатов, которые выразили мнение, что Макрон не должен вести себя подобным образом, являясь главой государства. Как передает "Пятый канал", на фоне протестов во Франции могут ввести режим чрезвычайного положения.