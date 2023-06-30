Евросоюз обратился к России с просьбой

Евросоюз обратился к России с просьбой
Фото: Piero Nigro/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Запад хочет возобновления черноморской инициативы

Главы государств-членов Евросоюза во время саммита в Брюсселе попросили Россию продлить зерновую сделку. Они выразили обеспокоенность тем, что по этому вопросу нет никакого продвижения.

ЕС просит в опертивные сроки в полном объеме возобновить все операции по зерновой сделке, передает Общественная служба новостей. При этом представители союза заявили, что именно Россия саботирует процесс.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва не видит доводов в пользу возобновления зерновой сделки, сообщает телеканал "360".

Источник: Аргументы недели ✓ Надежный источник
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