Евросоюз обратился к России с просьбой

Запад хочет возобновления черноморской инициативы

Главы государств-членов Евросоюза во время саммита в Брюсселе попросили Россию продлить зерновую сделку. Они выразили обеспокоенность тем, что по этому вопросу нет никакого продвижения.

ЕС просит в опертивные сроки в полном объеме возобновить все операции по зерновой сделке, передает Общественная служба новостей. При этом представители союза заявили, что именно Россия саботирует процесс.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва не видит доводов в пользу возобновления зерновой сделки, сообщает телеканал "360".