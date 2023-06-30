Индия столкнулась с серьезной проблемой из-за России

Обе стороны сильно рискуют

Нефтяные танкеры продолжают прибывать в Индию. Груз из России разгружается на юго-востоке Мумбаи. Индию можно теперь причислить к странам, находящимся в зависимости от российской нефти. Однако, пишет Bloomberg, ничто не бывает вечным.

Согласно приведенным данным, в мае 2023 года Россия заняла 46 процентов на нефтяном рынке Индии. При этом до 24 февраля 2022 года аналогичный показатель был на уровне 2% – разница космическая. При этом Нью-Дели является стратегическим партнером Соединенных Штатов в регионе, оказавшим поддержку российской экономике.

Вопрос же заключается в том, долго ли будут продолжаться такие колоссальные закупки, учитывая продолжающееся сокращение скидок для Индии. Эксперты предполагают, что такими темпами Нью-Дели может довести себя до разорения. Российская нефть марки Urals подкупает дешевизной, однако является непригодной для индийских НПЗ, которые всегда перерабатывали или ближневосточное сырье, или собственное. Поставки перепрофилировали слишком стремительно.

К тому же, Индия испытывает острый дефицит коммерческих резервуаров для смешивания сортов. Таким образом, на модернизацию собственных мощностей и их расширение Индии потребуется несколько лет для стабильной работы с российскими поставками.