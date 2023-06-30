Разбомбит континент за 3 секунды: США создают "смерть на крыльях"

Самолет будет совершенно незаметным для противников, уверяет разработчик

Американский ВПК разрабатывает самолет, предназначенный для массового поражения. Речь идет о стратегическом бомбардировщике нового поколения, проект которого насчитывает уже более двадцати лет.

В настоящее время смертоносный лайнер все еще находится на стадии разработки. Однако производитель Northrop Grumman уже имеет пять моделей. Один прототип "смерти на крыльях" продемонстрировали публике в конце 2022 года в Калифорнии.

Стратегический бомбардировщик будет нести на борту не только неядерное вооружение, но и перспективные системы, заложенный в сам принцип открытой архитектуры. Разработчики уверяют, что "невидимке" на нанесение ядерного удара по целому континенту понадобятся какие-то три секунды.

"Одна из главных фишек Northrop-Grumman B-21 Raider – максимальная малозаметность. Мало того, что он будет почти незаметен (на радаров он не будет отображаться как угроза, а скорее будет маленькой точкой, которую можно легко замаскировать), он также может двигаться с дозвуковой скоростью", – пишут авторы Turbofuture.

Американский ВПК планирует выпустить более 300 моделей "невидимок", скорость которых составит порядка 1100 километров в час с максимальной высотой полеты в 15 тыс. метров (при дальности в 11 тыс.). На флотилию "смерти на крыльях" Соединенные Штаты планируют потратить пока что лишь 230 млрд долларов.