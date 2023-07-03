Индия решила отвернуться от России

Нью-Дели укрепляет отношения с Вашингтоном

Недавний визит индийского премьера Нарендры Моди в США стал плохим сигналом для Кремля. Страны договорились об интеграции военно-промышленных комплексов, сотрудничестве в прорывных технологических сферах и распределении сфер влияния в космосе. Подобное сближение может говорить о том, что Индия планирует отвернуться от России, считают эксперты.

Политический обозреватель Дмитрий Дризе отмечает, что все заключенные между Вашингтоном и Нью-Дели соглашения не идут на пользу российским интересам. Причина сближения США и Индии заключается в опасности со стороны Китая, которая относится к обеим странам.

"Россия ведь от Китая не защитит, а вот Америка как минимум поможет", – поясняет эксперт.

При этом он отмечает, что одновременно выстраивать хорошие отношения с Вашингтоном и Москвой не выйдет – выбор придется делать в любом случае, и пока дело не в пользу российской стороны.

Также Дризе полагает, что американцы дополнительно хотят внести разлад в БРИКС, что на фоне всех противоречий в организации вполне возможно.

Известно, что после поездки Моди в США премьеру позвонил Владимир Путин, передает телеканал "360". Официально лидеры говорили о российском мятеже и вопросах двустороннего сотрудничества.

По заявлению МИД, во время общения индийская сторона попросила об урегулировании конфликта на Украине дипломатическим путем, сообщает Радио 1.