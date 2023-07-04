"Я всех предупреждал": Рогозин назвал бредом "хитрый маневр Кремля"

Чиновник отреагировал на произошедшее в России

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин дал интервью изданию "Украина.ру", в котором высказался о мятеже вагнеровцев в Ростове-на-Дону. По его словам, к подобной ситуации он был готов давно.

Журналисты поинтересовались у Рогозина, как он относится к версии, будто бы мятеж и дальнейшая отправка ЧВК "Вагнер" в Белоруссию было "хитрым маневром Кремля", основная цель которого – легально перебросить российские подразделения в республику. Он заявил, что такие теории заговора являются "бредом".

"Пригожин сорвался с цепи. Это было предсказуемо, я всех предупреждал о его неадекватности", – выпалил чиновник.

Экс-глава космической корпорации уверяет, что Пригожин сам виноват в том, что никакие "назревшие" вопросы не решались и решены не будут. Он отметил, что от этого ему "очень жаль".

Ранее о произошедшем мятеже впервые высказался Сергей Шойгу, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Министр заявил, что урегулировать ситуацию удалось благодаря преданности ВС РФ.

Ростовские власти утверждают, что инцидент с ЧВК "Вагнер" нанес ущерб городу на 92,5 млн рублей, пишет URA.RU.