Токаев устроил разнос ШОС во время саммита

Президент раскритиковал организацию

Глава Казахстана Касым Жомарт-Токаев выступил во время саммита ШОС. Лидер высказался о том, чего удалось добиться сотрудничеству с момента создания, и, по его словам, несмотря на амбициозные цели, сделать ничего эффективного так и не вышло.

Токаев считает, что Шанхайская организация сотрудничества должна предложить мировому сообществу свое видение устойчивого мира. В этом свете Астана решила представить собственный проект "О мировом единстве".

Также президент заявил, что вопросы у него вызывают торгово-экономические связи между странами. Он отметил, что между государствами имеются тесные географические связи, которые открывают огромные экономические возможности.

"Несмотря на это, следует признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС", – сказал лидер.

Однако он не стал только критиковать организацию, предложив решение проблемы. Токаев считает, что нужно поручить Совету глав правительств рассмотреть возможность создания совместного Инвестиционного фонда, чтобы существовал механизм, который позволит финансово сопровождать совместную деятельность.