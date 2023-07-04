Китай неожиданно сорвал все планы России

Пекин сделал то, чего Кремль совершенно не ожидал

Пекин готов к введению ограничений на экспорт галлия и германия – эти редкоземельные металлы используются в производстве чипов, являющихся необходимым компонентом в электронике. С 1 августа новые ограничения вступают в силу.

Минторг КНР указывает, что таким образом Пекин обеспечивает защиту собственным интересам и безопасности государства и нации. Теперь поставщики указанных компонентов должны получить лицензию для экспорта – с обязательным указанием целевого использования поставляемых материалов.

Таким образом, передает "Интерфакс", власти Китая выносят встречные меры в отношении Соединенных Штатов, ранее принявших аналогичное решение по ограничениям на экспортную продажу высокотехнологичных компонентов.

"Экономические войны" между двумя державами, полагают западные эксперты, повлияют на мировой рынок и приведут к подорожанию чипов и аппаратного обеспечения вследствие роста расходов, с которыми столкнулся производители.

По неофициальным данным, большинство сделок, связанных с продажей полупроводников в РФ, приходятся на Китай – он занимает 70% российского рынка. Далее следуют Южная Корея с Турцией. Неизвестно, как ситуация отразится на РФ.