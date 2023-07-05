"Друг Путина" резко пошатнул планы Запада

Союзника не испугала и давняя угроза США

Решение Саудовской Аравии продлить сокращение нефтедобычи на один млн баррелей в сутки продемонстрировало готовность Эр-Рияда повлиять на цены. По словам эксперта в сфере энергетики Станислава Митраховича, ранее решение королевства об одностороннем сокращении нефти в июле не возымело особого эффекта – но лишь до определенной поры.



Теперь до рынка дошло, что один их ключевых нефтедобытчиков настроен крайне серьезно. Более того, саудиты решили продлить сокращение до конца лета. Эр-Рияд действует как в собственных интересах, так и в интересах участников ОПЕК+, которые приняли в июне коллективное решение о снижении общих планов по нефтедобычи с 2024 года.

Однако, отмечает Митрахович, этот год еще не наступил. Поэтому в настоящее время уже требуются определенные шаги. Не исключено, полагает спикер, что осенью следует ожидать новой встречи ОПЕК+, в ходе которой участники смогут договориться о форсировании процесса.

Напомним, экономическая политика Эр-Рияда вызвала резкое недовольство Белого дома – тогда же президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал королевству "последствиям". Впрочем, в ответ наследный принц СА Мухаммад бен Салман сообщил, что в таком случае в принципе не станет разговаривать с официальными лицами из Вашингтона.