В Кремле взялись за проверку деклараций у сотрудников

Песков отчитался о результатах

Часть деклараций у государственных служащих в администрации главы государства уже прошла проверку, остальные в настоящее время находятся в процессе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что управление в администрации с соответствующей компетенцией работает на постоянной основе.

Как отмечает РИА Новости, весной официальный представитель Кремля указал, что сотрудники в АП сдали в срок декларации, передает RT. Требования о декларации на период СВО были введены президентом России, отмечает телеканал "360".



