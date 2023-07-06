В Кремле взялись за проверку деклараций у сотрудников

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Часть деклараций у государственных служащих в администрации главы государства уже прошла проверку, остальные в настоящее время находятся в процессе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что управление в администрации с соответствующей компетенцией работает на постоянной основе.
Как отмечает РИА Новости, весной официальный представитель Кремля указал, что сотрудники в АП сдали в срок декларации, передает RT. Требования о декларации на период СВО были введены президентом России, отмечает телеканал "360".
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