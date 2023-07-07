Члены ООН выставили Россию из организации

Западу удалось добиться важного решения

Западные страны во время голосования для определения состава Совета ФАО ООН смогли лишить Россию права участия. Об этом сообщил постпред РФ при ФАО Виктор Васильев.

Изначально ротационный механизм предполагал, что в 2024 году Россия войдет в Совет. Срок был согласован заранее в свете истечения полномочий российской стороны в органе. Однако в результате тайного голосования за Россию отдали голоса только 55 членов, что не позволило стране перейти необходимый порог.

Вместо России в Совет ФАО выбрали Исландию. Также в него вошли и Украина.

Подобный исход не позволяет представителям российской делегации принимать участие в ключевых решениях экспертной группы, но оставляет право быть наблюдателем в Совете. Поднять вопрос об исключении России из ФАО западным странам так и не удалось.

"На следующей Конференции в 2025 году заявим свою кандидатуру на выборах", – сообщил Васильев.