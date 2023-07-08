Неожиданный сюрприз: Финляндия в шоке от решения России

С заявлением выступил финский президент

Руководитель Финляндии Саули Ниинисте объявил, что недавнее решение нашей страны оказалось полной неожиданностью для местных властей. Речь идет о закрытии их генерального консульства в Северной столице. Хельсинки считает, что такой шаг не оправдан – это очень неприятный сюрприз для финнов.



Финский лидер отметил, что многие европейские государства уже столкнулись с такой ситуацией, так что сюрприз не является уникальным. Однако президент считает, что в случае его страны такой шаг – полная неожиданность. Более того, высокопоставленный финн заявил, что действия Москвы оказали колоссальное влияние на отношения между двумя странами и вывели ситуацию в новое измерение.

Ранее главное внешнеполитическое ведомство нашей страны выслало девятерых сотрудников финского посольства в Москве и Санкт-Петербурге. Более того, с 1 октября закрывается генконсульство Финляндии в Северной столице нашей страны.

Отдельно отмечалось, что такие действия стали ответом на недружественную политику в отношении России. В нашем МИДе подчеркивали, что шаги Хельсинки ведут к слому двусторонних отношений и разрыву экономических связей.