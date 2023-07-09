Опять обманули Путина: россияне шокированы выходкой Анкары

Некоторые предложили отомстить Эрдогану

В минувшую субботу стало известно, что ранее отправленные в Турцию по согласованию с российской стороной боевики "Азова"* были возвращены в Киев. Подобное решение Анкары стало для Москвы неприятным сюрпризом, поскольку изначально договоренности предусматривали, что солдаты после плена будут под присмотром турецкой стороны.

В Кремле уже отреагировали на произошедшее. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что передача боевиков является нарушением соглашения. Однако он выразил мнение, что на такой шаг Турцию заставили пойти остальные члены НАТО, поскольку ВСУ столкнулись с чередой провалов во время контрнаступления.

Больше всего новость шокировала россиян, которые надеялись, что Анкара будет ответственно себя вести по отношению к договоренностям с Москвой. В социальных сетях они выразили серьезное негодование произошедшим.

"Опять нашего президента обманули. Да сколько можно",

"А вы что думали, отказ от зерновой сделки не понесет каких-то ответных шагов от наших "уважаемых" партнеров?",

"Есть у кого список ударов в спину от турецкого дорогого друга и партнера?",

"Давайте "Сарматом" по Стамбулу",

– пишут недовольные граждане.

* запрещенная в России террористическая организация