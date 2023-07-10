Россия нанесла неожиданный удар по Индии

Россия нанесла неожиданный удар по Индии
Владимир Путин и Нарендра Моди. Фото: Hindustan Times via www.imago-im/www.globallookpress.com
Москва лишила партнеров возможности

Россия была вынуждена практически полностью срезать собственную скидку на нефть, предоставленную Индией, после нового обрушения цен на "черное золото". В итоге Нью-Дели будет платить за баррель на 87% больше от суммы предоставленной скидки. Если же цены на нефть в дальнейшем столкнутся с очередным снижением, скидка и вовсе исчезнет, предупреждает The Times of India.

Как отмечает источник, нефтеперарабатывающая отрасль в Индии ныне существует за счет российской нефти, которая покупается ко крайне выгодным тарифам. Фактически, Москва заключила с Нью-Дели соглашение на крайне невыгодных для себя условиях в отсутствие альтернативы после западного потолка цен в размере 60 долларов за баррель.

"Этот фактор с раздробленными закупками НПЗ, а также госпредприятий – то, чем пользуются российские поставщики. Они взимают до 19 долларов фрахта из балтийских или черноморских портов, что практически в два раза превышает норму. Нефть же выставляется по стоимости на 1-2 доллара ниже ценового потолка", – говорится в материале.

В скором времени, полагает автор, Индия вовсе может лишиться скидки при дальнейшем обрушении цен на нефть. 

"Три никому не известных агентства являются доминирующими на рынке поставок и страхования, подаваемого РФ для поставок в Индию. У них нет связей с глобальными компаниями. Так они могут легко выбить цену нефти к стоимости эталона, который составляет 75-76 долларов", – пишет автор, ссылаясь на собственные источники.

Источник: Times of India ✓ Надежный источник
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