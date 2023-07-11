Раскрыта возможная причина предательства России Турцией

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За последние несколько дней Анкара сделала сильный разворот в сторону Запада. Противоречия по поводу вступления Швеции в состав НАТО, вероятно, подошли к концу, а передача украинских боевиков в Киев, несмотря на договоренности с Москвой, и вовсе поставила под вопрос хорошие отношения между Турцией и Россией. Аналитик Аслы Айдынташбаш в колонке для The Wall Street Journal объяснил, чем может быть вызвано подобное предательство со стороны турецких властей и резкое изменение риторики.
Эксперт полагает, что к произошедшему причастен глава США Байден с его командой, которые втихую пытались заставить Эрдогана принять нужные Вашингтону решения. Однако для этого им пришлось пойти на уступки по самому острому вопросу между странами – поставкам истребителей F-16.
По данным источников, конгресс США уже неофициально дал на это согласие, несмотря на многократный отказ ранее. Хотя некоторые конгрессмены и опасаются, что самолеты могут использоваться в обострении отношений между Турцией и Грецией.
"F-16 могут прибыть не сразу, но вполне вероятно, что были даны твердые заверения, что в конечном итоге они будут доставлены", – подытожил аналитик.
Вопреки слухам, что вопрос о приеме Швеции в альянс является фактически решенным, Эрдоган утверждает, что до этого Турцию будут обязаны принять в Евросоюз, передает RT. Европейские чиновники его заявление никак не комментировали.
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