Российские власти призвали к сотрудничеству

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на недавние прецеденты с Турцией. Предстоящее согласие на членство Швеции в НАТО, а также возвращение Украине пленных боевиков многие сочли шагом против России. Однако, по словам пресс-секретаря президента, в Москве к этому были готовы.

Песков отметил, что российская сторона с пониманием отнеслась к решению Анкары по поводу расширения Североатлантического блока.

"Турция – член альянса, она имеет свои обязательства перед организацией. Это никогда не было для Москвы секретом", – указал он.

При этом представитель президента посоветовал турецким властям быть более предусмотрительными и не носить "розовые очки". Пресс-секретарь утверждает, что Турцию в действительности не хотят видеть в Европе. И в то же время Москва готова к сотрудничеству с Эрдоганом, несмотря на все разногласия, указывает "Пятый канал".



