Секс-скандал стал главным событием во время саммита НАТО

Секс-скандал стал главным событием во время саммита НАТО
Фото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
С кем именно это произошло не раскрывается

Встреча членов НАТО в Вильнюсе будет определяющей в дальнейшем направлении геополитики альянса. На саммите должны решиться вопросы включения в состав Швеции, а также предоставление гарантий безопасности Украине. Однако мировой прессе это оказалось не так важно, как секс-скандал.

Журналисты РИА "Новости" обратили внимание, что именно эта новость стала главным событием во время саммита НАТО. Первые полосы были посвящены истории с журналистом BBC, который долгое время вел интимную переписку с подростком. После этого сотрудника уволили с работы. Кем именно он являлся – неизвестно, хотя в СМИ указывается, что его "знают миллионы", сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Ранее в НАТО согласились упростить процедуру вступления Украины, однако не стали указывать конкретые сроки, когда это станет возможно, передает телеканал "360"

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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