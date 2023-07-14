Война технологий: Россия бросила Западу вызов в гонке за будущее

Война технологий: Россия бросила Западу вызов в гонке за будущее
Yoshio Tsunoda/www.globallookpress.com
В 21 веке Восток начнет доминировать над Западом

Россия решила включиться в глобальную гонку квантовых технологий, где рассчитывает на первенство. Кабмин совместно с государственными корпорациями готов реализовать несколько "дорожных карт" – дело дойдет до результатов уже в 2023 году, пишут СМИ.

На Форуме будущих технологий, который состоялся в Москве, эксперты заявили, что первое место в "технологичной гонке" позволит стране совместно с развивающимися странами обойти Европу и Соединенные Штаты. Через тридцатилетие именно Восток будет определять вектор глобальной экономики.

В 2022 году зампред правительства Дмитрий Чернышенко указывал, что страна уже имеет повод для гордости в направлении квантовых вычислений и даже ворвалась в пятерку мировых лидеров. Речь идет о разработке операционных систем, мессенджеров и ПО для обеспечения цифровой безопасности – все разработки планируют развивать для продажи на внутрироссийском рынке и экспорта.

Как пишет URA.ru, ссылаясь на спикеров, РФ смогла добиться впечатляющих результатов за последние несколько лет во всех направлениях квантовых технологий. В 2022 году уже запустили первые экспериментальные версии таких компьютеров.

Ключевое преимущество квантовых вычислений – решение определенных задач на высокой скорости. Что, конечно, уже говорит об ускоренном внедрении соответствующих вычислений во все сферы экономики.

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
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