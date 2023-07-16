У Путина появился фатальный козырь против Запада

У Путина появился фатальный козырь против Запада
Владимир Путин. Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
И Москва им обязательно воспользуется, уверен экс-аналитик ЦРУ

Ожидающая впереди зима явно сыграет на руку Кремлю и станет одной из причин усиливающейся рецессии на Западе. Такого мнения придерживается экс-советник Центрального разведуправления Джеймс Рикардс.

Аналитик подчеркивает, что прошлый зимний сезон оказался неожиданно мягким для Европы, а потому ЕС смог без особых проблем решить вопрос с энергоносителями. Однако следующая зима может оказаться беспощаднее и при отрицательных значениях температуры значительно истощить запасы природного газа. В таком случае потребуется диалог с Россией, которая окажется в переговорах "безжалостной". 

Многочисленные пакеты ограничительных мер, призванные уничтожить российскую экономику, не оправдали ожиданий – более того, пишет Рикардс, они оказались для авторов рестрикций "выстрелом в ногу". Стоимость энергоносителей на Западе растет бешеными темпами.

"Слабый рост в сочетании с высокими ценами – стагфляция, в последний раз фиксировавшаяся на Западе более сорока лет назад. И это может произойти вновь. Потери для гособлигаций, убытки для акций и корпоративных облигаций окажутся, как и тогда, одним из самых худших экономических результатов", – пишет Рикардс в материале для The Daily Reckoning.

Источник: The Daily Reckoning ✓ Надежный источник
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