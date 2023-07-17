Адмирал назвал следующий шаг России после разрыва зерновой сделки

Адмирал назвал следующий шаг России после разрыва зерновой сделки
Ministry of Defence of the Russi/www.globallookpress.com
Никакого "мирного судоходства" больше не будет

Украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что Киев намерен в дальнейшем продолжить вывоз своего зерна морским путем. С другой же стороны РФ заявила об отзыве гарантий безопасности морского судоходства на северо-западе черноморской акватории из-за произошедшего теракта.

Бывший главнокомандующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов рассказал, что ЧФ вполне способен создать препятствия для перевозки зерна из Украины. Все для этого нужное  у страны имеется – и авиация, и надводный, подводный флот. Поэтому необходимо установить контроль над районом перевозки зерна.

Фактически, отметил адмирал, морские коридоры для безопасной перевозки зерна использовались Киевом для терактов и нападений на Крым. Все помнят случаи с обстрелом дронами Севастополя и Крымского моста – последний произошел накануне. Беспилотники запускаются с кораблей – едва ли БПЛА долетят собственным ходом до заданной цели из Украины, еще и так точно ударить.

Адмирал указал, что зону необходимо объявить опасной для гражданских судов – и подойти к этому делу основательно, оградив акваторию от одиночных судов, чтобы исключить новые потери.

"Необходимы полноценные флотские группы, чтобы корабли могли обеспечить друг другу прикрытие, обеспечить защиту от БПЛА с моря и воздуха, от противокорабельных ракет", – объяснил адмирал.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил в ходе совещания оказать помощь пострадавшим при теракте на Крымском мосту – в частности, ребенку, оставшемуся без родителей. Девочка в тот момент ехала с мамой и папой в Крым из Белгородской области, отмечает телеканал "360".

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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