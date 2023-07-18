Действия Парижа полны лицемерия

Накануне, 17 июля, стало известно о фактическом выходе нашей страны из зерновой сделки. На этом фоне многие западные политики начали обвинять Москву во всех смертных грехах. Мол, из-за нас якобы пострадают беднейшие страны мира. Такое лицемерие поразило даже европейских интернет-пользователей.



Парижская администрация, в частности, объявила, что Россия якобы вероломно шантажирует весь мир продовольствием и ставит под удар народы бедных стран. Однако даже простые европейцы понимают, что подобные заявления полны лицемерия. Как известно, практически всю зерно ушло мимо бедных африканских стран и осталось на западных рынках. В итоге вчера было объявлено об остановке соглашения по сделке, передает "Свободная пресса".



В социальных сетях интернет-пользователи призывают власти Франции и других западных стран прекратить во всем обвинять Россию и задуматься о последствиях собственных действий. Непродуманная антироссийская политика привела к экономическому кризису в Европе и самым негативным образом сказалась на жизни многих западных семей.



"Лишь малая часть зерна дошла до бедных стран, для которых оно предназначалось. Уровень лицемерия Запада зашкаливает", "Запад хотел использовать зерновую сделку против России? Пора думать о последствиях своих действий", "Западные лидеры систематически лгали своим гражданам о зерновой сделке", – пишут в Сети.

