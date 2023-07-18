Европейцы с ужасом наблюдают за действиями своих политиков

В то время, как громко объявляется о практически полном единодушии коллективного Запада в вопросе антироссийской политики, простые жители Европы придерживаются совсем другого мнения. Многие резко негативно реагируют на русофобские выпады европейских политиков.



Так, угроза в адрес российского главнокомандующего Владимира Путина, прозвучавшая из уст руководительницы главного внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок, привела ее сограждан в бешенство. Недавно дама заявила, что нашего президента якобы нужно привлечь к ответственности за события, развернувшиеся на территории украинского государства.



Однако простые немцы понимают, кто на самом деле виноват в эскалации ситуации на международной арене. Люди отмечают, что именно западные политики поставили мир на границу развязывания нового глобального конфликта. При этом деятели, подобные Бербок, вызывают у немцев лишь недоумение и чувство стыда за власти родной страны. Жители Германии не стали сдерживаться и выразили свои эмоции в интернет-пространстве.

"Кто вообще воспринимает эту женщину всерьез на международном уровне, когда ее постоянно высмеивают в Германии?", "Бербок ведет себя на международной арене как подросток", "Она опасна для нашей страны", – пишут возмущенные немцы.

