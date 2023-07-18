Наглая угроза Бербок в адрес Путина взбесила немцев

Наглая угроза Бербок в адрес Путина взбесила немцев
Анналена Бербок. Фото: IMAGO/Florian Gaertner/www.globallookpress.com
Европейцы с ужасом наблюдают за действиями своих политиков

В то время, как громко объявляется о практически полном единодушии коллективного Запада в вопросе антироссийской политики, простые жители Европы придерживаются совсем другого мнения. Многие резко негативно реагируют на русофобские выпады европейских политиков.

Так, угроза в адрес российского главнокомандующего Владимира Путина, прозвучавшая из уст руководительницы главного внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок, привела ее сограждан в бешенство. Недавно дама заявила, что нашего президента якобы нужно привлечь к ответственности за события, развернувшиеся на территории украинского государства.

Однако простые немцы понимают, кто на самом деле виноват в эскалации ситуации на международной арене. Люди отмечают, что именно западные политики поставили мир на границу развязывания нового глобального конфликта. При этом деятели, подобные Бербок, вызывают у немцев лишь недоумение и чувство стыда за власти родной страны. Жители Германии не стали сдерживаться и выразили свои эмоции в интернет-пространстве.

"Кто вообще воспринимает эту женщину всерьез на международном уровне, когда ее постоянно высмеивают в Германии?", "Бербок ведет себя на международной арене как подросток", "Она опасна для нашей страны", – пишут возмущенные немцы.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Русские танки "препарируют" в секретной лаборатории Британии

С таким заявлением выступил Лондон

Су-25 рухнул в Азовское море - СМИ

Пилота спасти не удалось

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей