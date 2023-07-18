Евросоюз разругался с Латинской Америкой из-за Украины

Европейские чиновники потерпели фиаско

На полях саммита ЕС- СЕЛАК произошел скандал между странами Латинской Америки и ЕС. В первый же день они разругались из-за разной позиции в отношении украинского конфликта, сообщает Politico.

Сначала все началось хорошо. Участники саммита начали беседу об укреплении межконтинентальных связей, но как только европейские государства начали пытаться побудить Латинскую Америку оказать давление на Россию, встреча перетекла в другое русло.

"По словам трех представителей ЕС, Никарагуа и Куба категорически выступили против предложенной формулировки по Украине, причем один из них заявил, что этим двум странам звонили из Москвы с советом поступить так", – указывают западные журналисты.

Несмотря на продолжительные переговоры, согласия по вопросу между странами достигнуто так и не было. Некоторые официальные представители даже выразили опасение, что в итоге саммит завершится ни с чем.

"Неспособность согласовать совместную декларацию нанесет удар по авторитету ЕС в то время, когда он стремится объединить голоса в ООН и за ее пределами в поддержку Украины", – подытожили в статье.