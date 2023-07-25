Кремль раскрыл планы Путина по поводу Турции

Диалог неизбежен

Россия и Турция работают над запланированным визитом президента РФ Владимира Путина в Анкару. Однако о конкретных сроках говорить еще рано, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Помощник президента подтвердил, что и Москва, и Анкара заинтересованы в визите Путина.

Стороны пока что даже не определились с датой – хотя российский лидер уже обещал коллеге приехать в Турцию.



