Кремль раскрыл планы Путина по поводу Турции

Кремль раскрыл планы Путина по поводу Турции
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Диалог неизбежен

Россия и Турция работают над запланированным визитом президента РФ Владимира Путина в Анкару. Однако о конкретных сроках говорить еще рано, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Помощник президента подтвердил, что и Москва, и Анкара заинтересованы в визите Путина.

Стороны пока что даже не определились с датой – хотя российский лидер уже обещал коллеге приехать в Турцию.



Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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