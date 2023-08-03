Путин заставит чиновников пересесть на российский автопром

Глава государства отверг идею о закупках иностранных авто

Российский лидер Владимир Путин настоятельно рекомендовал всему "чиновничеству" повально пересаживаться на отечественный автопром. Таким образом глава государства отреагировал на поступившие предложения от министерств и подведомственных им структур продолжить закупки иностранного авто.

Путина такая просьба не устроила – президент заявил, что массовое использование иностранных автомобилей нужно свести к минимуму и импортозаместить.

В ходе встречи с главами предприятий в обрабатывающей промышленности лидер призвал госслужащих быть скромнее – как того требуют времена. Ничего страшного в том, что чиновники пересядут на российские автомобили, справедливо отметил Путин, не произойдет. Помощь для "АвтоВАЗа" оказалась вполне своевременной – а потому нужны и результаты, отмечает телеканал "360".

Однако автоэксперт Иван Зенкевич считает, что на деле реализовать такую идею крайне сложно – пересадить чиновников на российские авто будет представлять из себя попытку самообмана. На условный китайский "Хунцы" напишут "Волга".

"Просто переклеиваешь шильдики на китайские представительские авто. Решение не повлияет на цены, потому что они и так поднимаются и будут подниматься", – высказался эксперт.

