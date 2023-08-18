Бывшему канцлеру Австрии предъявили очередное обвинение

Политику грозит реальный срок

Австрийская прокуратура предъявила экс-канцлеру страны Себастьяну Курцу обвинения в даче ложных показаний по делу о взятке. Это произошло после того, как бывший чиновник публично раскритиковал судебную систему Австрии.

Сейчас против Курца возбуждено уголовное дело из-за подозрений, что он воспользовался должностными полномочиями при назначении руководителей государственного холдинга ÖBAG. Также его подозревают в коррупции. Ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщает МИР24. Бывший канцлер все обвинения отвергает.

Дело Себастьяна Курца является одним из самых громких для Австрии. Политику пришлось покинуть пост из-за разбирательств. Половина австрийцев считает, что обвинения в его адрес ошибочны, и являются частью конкурентной борьбы между партиями. Другие допускают, что политик и правда мог быть замешан в коррупционных схемах.