Байден обиделся на главу Китая

Си Цзиньпин разочаровал американца

В информационном пространстве активно обсуждают новость о том, что китайский лидер Си Цзиньпин может проигнорировать саммит "Большой двадцатки".



Как отмечает телеканал "360", это обстоятельство весьма опечалило американского главнокомандующего Джо Байдена. Политик рассчитывал, что глава Китая не станет манкировать важным мероприятием.



Американец заявил, что очень разочарован, но все же надеется в будущем провести беседу с Си Цзиньпином, добавляет телеканал RT.



Тем временем, над самим Байденом сгущаются тучи. Как сообщает интернет-издание URA.RU, в Белом доме активно готовятся к запуску импичмента нынешнего президента.

