Байден обиделся на главу Китая

Си Цзиньпин разочаровал американца

В информационном пространстве активно обсуждают новость о том, что китайский лидер Си Цзиньпин может проигнорировать саммит "Большой двадцатки".

Как отмечает телеканал "360", это обстоятельство весьма опечалило американского главнокомандующего Джо Байдена. Политик рассчитывал, что глава Китая не станет манкировать важным мероприятием.

Американец заявил, что очень разочарован, но все же надеется в будущем провести беседу с Си Цзиньпином, добавляет телеканал RT.

Тем временем, над самим Байденом сгущаются тучи. Как сообщает интернет-издание URA.RU, в Белом доме активно готовятся к запуску импичмента нынешнего президента.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник

Россиянам озвучили срок по укреплению рубля

Другой вопрос в том, кто будет его укреплять

Не предала страну: кто станет новой Примадонной вместо Пугачевой

Алла Борисовна навсегда разочаровала публику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей