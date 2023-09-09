Страны G20 приняли важное решение по России

Споры длились с начала саммита

Спустя несколько дней переговоров участникам саммита "Большой двадцатки" все же удалось договориться о тексте итоговой декларации встречи. Они согласовали один из самых спорных пунктов, который касается украинского конфликта.

Большинство стран изначально требовали, чтобы в коммюнике было четко прописано осуждение России за происходяще на Украине. Однако, как сообщили западные СМИ, против этого выступили Москва, Пекин и Нью-Дели.

В итоге члены G20 согласились принять важное решение по этому вопросу и исключили упоминание России из документа. В финальном варианте говорится, что акцент сделан на негативных последствиях украинского конфликта для всего мира, подчеркнув, что оценки происходящего разнятся.

Источники утверждают, что договориться об этом варианте текста смогли только в субботу, 9 сентября. Всему мешал единственный пункт, который касается "геополитической ситуации".

В отношении остальных вопросов "Большая двадцатка" заявила в итоговой декларации, что:

выступает против использования ядерного оружия и угроз его применения,

призывает отказаться от силового приобретения территорий и уважать суверенитет и целостность других государств,

призывает возобновить черноморскую инициативу, в том числе и в отношении экспорта российских удобрений.

Отдельно страны указали, что планируют переформировать ВТО и укреплять продовольственную безопасность в мире.