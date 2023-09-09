Тутта Ларсен об электронном голосовании: Просто, доступно и экономит время

Ведущая посетила Штаб по наблюдению за выборами

Известная ведущая Тутта Ларсен посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами, где могла оценить, как работает электронное голосование.

"Штаб – это мозговой центр, куда стекается вся информация о ходе выборов со всех избирательных участков Москвы. Кроме того, в Штабе обученные наблюдатели контролируют ход электронного голосования",

– рассказала она в своем Telegram-канале.

Электронное голосование защищено благодаря технологии блокчейн. И до выборов специальный ключ расшифрования разделяется на несколько частей, и все голоса избирателей хранятся в блокчейне в зашифрованном виде.



Автоматический подсчет голосов под контролем наблюдателей возможен только после выборов и только после соединения всех частей ключа в единое целое.

По мнению Тутты Ларсен, электронное голосование – это очень просто, доступно и экономит время.

Ранее высоко оценили онлайн-голосование зампред Совбеза Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин и ряд известных общественных деятелей. Также об участии в электронном голосовании рассказал кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин.