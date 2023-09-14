Почему республиканцы хотят устроить Байдену импичмент

Президент лично прокомментировал ситуацию

Положение дел внутри Соединенных Штатов оставляет желать лучшего. Многие не довольны политикой, которую ведет нынешняя администрация Белого дома. Глава страны Джо Байден поделился своим мнением по поводу происходящего.



Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", Байден убежден в том, что республиканцы хотят устроить ему импичмент, чтобы сорвать работу правительства.



Телеканал "360" добавляет, что вашингтонская администрация пристально следит за ситуацией. Там не намерены сдаваться.



Впрочем, президент страны заверил, что он совсем не зациклен на импичменте и спокойно продолжает выполнять свою работу, передает информационный ресурс "МИР24".

