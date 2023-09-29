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Американские конгрессмены приняли решение одобрить проект закона о предоставлении украинскому государству новой солидной суммы, сообщает телеканал "360".
Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", речь идет о 300 миллионах долларов, которые вот-вот попадут в руки украинских верховодов.
Сообщается, что проукраинский законопроект был специально выделен в отдельную законодательную инициативу, чтобы его было проще принять. Такую информацию публикует телеканал RT.
Таким образом, американские налогоплательщики снова будут платить за военные действия украинских бойцов.
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