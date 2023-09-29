Американцы продолжают расплачиваться за дела Незалежной

Американские конгрессмены приняли решение одобрить проект закона о предоставлении украинскому государству новой солидной суммы, сообщает телеканал "360".



Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", речь идет о 300 миллионах долларов, которые вот-вот попадут в руки украинских верховодов.



Сообщается, что проукраинский законопроект был специально выделен в отдельную законодательную инициативу, чтобы его было проще принять. Такую информацию публикует телеканал RT.



Таким образом, американские налогоплательщики снова будут платить за военные действия украинских бойцов.

