Конгрессмены США поддержали выделение нового пакета помощи Украине

Американцы продолжают расплачиваться за дела Незалежной

Американские конгрессмены приняли решение одобрить проект закона о предоставлении украинскому государству новой солидной суммы, сообщает телеканал "360".

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", речь идет о 300 миллионах долларов, которые вот-вот попадут в руки украинских верховодов.

Сообщается, что проукраинский законопроект был специально выделен в отдельную законодательную инициативу, чтобы его было проще принять. Такую информацию публикует телеканал RT.

Таким образом, американские налогоплательщики снова будут платить за военные действия украинских бойцов.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

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