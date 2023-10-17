Взглядом Москвы на ситуацию поделился Дмитрий Песков

Официальный представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков дал комментарий по поводу недружественной политики вашингтонской администрации в отношении России.



Как отмечает телеканал "360", Песков напомнил, что многие мечтают продавить главу России Владимира Путина и нашу страну в целом.



Такая стратегия американского государства не является чем-то новым для международного пространства, передает слова рупора Кремля телеканал RT.



Тем временем, наш президент продолжает укреплять отношения с крупными игроками международной арены. Так, сегодня, 17 октября, состоялась незапланированная встреча нашего лидера с венгерским премьером Виктором Орбаном. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

