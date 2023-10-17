В Кремле оценили желание США подавлять Путина

Взглядом Москвы на ситуацию поделился Дмитрий Песков

Официальный представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков дал комментарий по поводу недружественной политики вашингтонской администрации в отношении России.

Как отмечает телеканал "360", Песков напомнил, что многие мечтают продавить главу России Владимира Путина и нашу страну в целом.

Такая стратегия американского государства не является чем-то новым для международного пространства, передает слова рупора Кремля телеканал RT.

Тем временем, наш президент продолжает укреплять отношения с крупными игроками международной арены. Так, сегодня, 17 октября, состоялась незапланированная встреча нашего лидера с венгерским премьером Виктором Орбаном. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

Подешевеют до конца года: россиян обрадовали новостями о ценах на авиабилеты

Туристы могут планировать путешествия

После презентации новых купюр в России разразился громкий скандал

На изображениях нашли "ужасную ошибку"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей