Еще в одном городе хотят повторить "аэропортовский сценарий"

Зачинщиков беспорядков уже ищут

События в аэропорту Махачкалы в минувшую субботу вызвали резкую реакцию со стороны общественности. Зачинщиков беспорядков, которые по официальной информации привели к гибели одного человека, продолжают искать правоохранители. Информационные ресурсы, которые подначивали людей устроить погром, уже заблокировали. Всего аэрогавани причинили ущерба на 285 млн рублей.

Депутат Госдумы от республики Дагестан Хизри Акбаров назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы "позорными" и сообщил, что до сих пор работы по его восстановлению продолжаются. Он напомнил, что в реконструкцию порта было потрачено очень много сил и денег ради того, чтобы дагестанцы могли жить лучше.

По его словам, на камеры в аэропорту попали абсолютно все участники погромов – их продолжат искать и накажут в соответствии с законом. Власти намереваются требовать от них и компенсаций для восстановления аэропорта.

Акбаров утверждает, что на данный момент еще в одном городе республики хотят повторить "аэропортовский сценарий" – это Дербент, где провокаторы призывают рушить объекты и проводить митинги.

"Мы знаем всех, кто занимается сейчас этой пропагандой! Мы знаем, кто создает группы в мессенджерах, созывая на митинги! Мы знаем, кто пишет в социальных сетях антисемитские речи и призывает к расправе над людьми по их национальному и религиозному признаку", – написал он.

Депутат подытожил, что ни один виновник произошедшего не уйдет от законного наказания.

