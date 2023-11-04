"Игры в анонимов закончились": крупный Telegram-канал извинился за проплаченный негатив

Когда правоохранители стучат в дверь, смелость фейкометов улетучивается

Многочисленные Telegram-каналы давно стали альтернативным и весьма влиятельным источником информации. К сожалению, нечистые на руку писаки решили использовать этот ресурс для собственного обогащения. Разумеется, всегда есть заинтересованные лица, готовые выкладывать кругленькие суммы за публикацию всевозможных фейков и негативных "инсайдов" об уважаемых людях. Покаяться в такой грязной работе пришлось авторам крупного Telegram-канала "Временное Правительство".



Надо полагать, горе-"журналисты" считали, что миф о безусловной анонимности в Telegram спасет их от стражей порядка. Однако, как не раз доказывали сотрудники российских правоохранительных органов, каждое нарушение закона рано или поздно будет наказано. В один прекрасный момент люди в погонах постучали в двери авторов канала, зарабатывавших себе на жизнь публикацией откровенного вранья.



Редакторы, осознавшие, что запахло жареным, честно рассказали, что "делали деньги из воздуха, брали их за молчание и за негативные посты". Если ознакомиться со списком лиц, перед которыми извинились писаки, становится понятно, против кого чаще всего работают такие анонимы, строящие из себя "инсайдеров". Авторы попросили прощения у Антона Вайно, Алексея Дюмина, Сергея Чемезова, Сергея Кириенко, Алексея Громова, Андрея Белоусова, Дениса Мантурова, Марата Хуснуллина, Александра Новака, Руслана Цаликова, Алексея Криворучко, Дмитрия Медведева, Андрея Турчака, Вячеслава Володина, Александра Хинштейна, Альберта Авдоляна, Сергея Куликова, Андрея Рюмина, Алишера Усманова, Сергея Собянина, Глеба Никитина и других руководителей государственных органов и бизнес структур.



"Игры в анонимов закончились, отплеваться из-за рубежа не получится. Закончить как реальное Временное правительство мы не хотим. Мы искренне извиняемся перед Василием Бровко, его женой Тиной Канделаки и их близкими за распространение клеветы и недостоверной информации, порочащей честь и достоинство", – покаялись схваченный за руку лжецы.

В своем покаянном посте авторы пообещали "исправиться". Другим "инсайдерам" с негативом, которые работают по таким же продажным схемам, пример Telegram-канала "Временное Правительство" должен стать уроком – за каждым торгашом лживой, негативной информацией обязательно придут люди в погонах.

