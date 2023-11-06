Кто стоит за беспорядками в аэропорту Махачкалы

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Беспорядки в махачкалинском аэропорту продолжают обсуждать и анализировать в экспертном сообществе. Многие специалисты сходятся во мнении, что за провокацией стоят представители западных спецслужб.
Как отмечает "Пятый канал", таким образом наши зарубежные "партнеры" пытались раскачать страну и дестабилизировать ее. Отмечается, что западные спецслужбы коварно используют возмущение мусульман из-за трагедии, с которой столкнулись их единоверцы на Ближнего Востоке.
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