Кто стоит за беспорядками в аэропорту Махачкалы

Инцидент вызвал широкий резонанс

Беспорядки в махачкалинском аэропорту продолжают обсуждать и анализировать в экспертном сообществе. Многие специалисты сходятся во мнении, что за провокацией стоят представители западных спецслужб.

Как отмечает "Пятый канал", таким образом наши зарубежные "партнеры" пытались раскачать страну и дестабилизировать ее. Отмечается, что западные спецслужбы коварно используют возмущение мусульман из-за трагедии, с которой столкнулись их единоверцы на Ближнего Востоке.



Известно, что на данный момент правоохранители задержали более 200 человек после инцидента в аэропорту столицы Дагестана, отмечает телеканал "360".

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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