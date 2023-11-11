Эксперты разъяснили реальное положение дел

Российский журналист и радиоведущий Армен Гаспарян прокомментировал призывы некоторых известных деятелей, которые с особым усердием пытаются выпятить "недоработки" в вопросах, касающихся проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Эксперт обратил внимание, что часто благие намерения приводят к печальным последствиям.



Так, публичные личности, обращающие внимание на трудности при выполнении задач спецоперации, часто используются противником в качестве своеобразного "информационного тротила" для российского гражданского общества.

"Да, да, речь о некоторых наших "военкорах", которые, в силу разных, подчеркну, обстоятельств ведутся на помощь "вдов мобилизованных", которых в свою очередь, эксплуатируют ЦИПсО", – отметил эксперт.

Гаспарян отдельно отметил, что раньше эти люди активно продвигали тему того, что нашим военным "не хватает боеприпасов" и их чуть ли не бросили на произвол судьбы.

Аналитик обратил внимание на призыв ряда общественных деятелей, которые требуют предоставлять бойцам Армии России отпуска – после трех месяцев в окопах, по их мнению, нужно обязательно выделять месяц на восстановление.

"Ребята, вы серьезно? Вы себе представляете логистику, если ваши хотелки будут выполнены хотя бы большей частью? Ну да, средства-то из казны, не ваши", – сказал эксперт.

Гаспарян подчеркнул, что отпуска, конечно, выдаются, но по возможности. В условиях активных боевых действий нельзя высказывать подобного рода требования.



Российский политолог Алексей Мухин также обратил внимание на странные тенденции. Раньше громко требовали предоставить больше боеприпасов, а теперь начались разговоры об отпусках и демобилизации. Очевидно, что такими настроениями в своих преступных целях пытается воспользоваться противник. Мухин напомнил, что армия является единым организмом, и если вставлять ему палки в колеса, можно получить катастрофические последствия.

"ЦИПсО отнюдь не дремлет, берет на карандаш любое критическое высказывание в адрес командования и начинает раздувать огонь неповиновения в рядах. Понятно, что критиковать можно и нужно, но не публично же, давая противнику фактуру о слабых местах действующей армии", – отметил Мухин.

