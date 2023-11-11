Требующих демобилизацию и отпуска критиков ситуации на СВО вывели на чистую воду

Требующих демобилизацию и отпуска критиков ситуации на СВО вывели на чистую воду
Фото: www.unsplash.com
Эксперты разъяснили реальное положение дел

Российский журналист и радиоведущий Армен Гаспарян прокомментировал призывы некоторых известных деятелей, которые с особым усердием пытаются выпятить "недоработки" в вопросах, касающихся проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Эксперт обратил внимание, что часто благие намерения приводят к печальным последствиям.

Так, публичные личности, обращающие внимание на трудности при выполнении задач спецоперации, часто используются противником в качестве своеобразного "информационного тротила" для российского гражданского общества.

"Да, да, речь о некоторых наших "военкорах", которые, в силу разных, подчеркну, обстоятельств ведутся на помощь "вдов мобилизованных", которых в свою очередь, эксплуатируют ЦИПсО", – отметил эксперт.

Гаспарян отдельно отметил, что раньше эти люди активно продвигали тему того, что нашим военным "не хватает боеприпасов" и их чуть ли не бросили на произвол судьбы.

Аналитик обратил внимание на призыв ряда общественных деятелей, которые требуют предоставлять бойцам Армии России отпуска – после трех месяцев в окопах, по их мнению, нужно обязательно выделять месяц на восстановление.

"Ребята, вы серьезно? Вы себе представляете логистику, если ваши хотелки будут выполнены хотя бы большей частью? Ну да, средства-то из казны, не ваши", – сказал эксперт.

Гаспарян подчеркнул, что отпуска, конечно, выдаются, но по возможности. В условиях активных боевых действий нельзя высказывать подобного рода требования.

Российский политолог Алексей Мухин также обратил внимание на странные тенденции. Раньше громко требовали предоставить больше боеприпасов, а теперь начались разговоры об отпусках и демобилизации. Очевидно, что такими настроениями в своих преступных целях пытается воспользоваться противник. Мухин напомнил, что армия является единым организмом, и если вставлять ему палки в колеса, можно получить катастрофические последствия.

"ЦИПсО отнюдь не дремлет, берет на карандаш любое критическое высказывание в адрес командования и начинает раздувать огонь неповиновения в рядах. Понятно, что критиковать можно и нужно, но не публично же, давая противнику фактуру о слабых местах действующей армии", – отметил Мухин.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник

Вашингтон устроит взбучку Китаю из-за России и Ирана

Поднебесной пообещали "жесткий разговор"

Оскандалившаяся Цыганова раскрыла связь с SHAMANом: радовала по ночам

Артистка удивила публику откровениями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей