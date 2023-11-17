Песков заговорил о следующем президенте России после Путина

Он рассказал, каким должен быть кандидат

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков дал интервью студенческому информационному каналу MGIMO 360, в котором ответил на актуальные вопросы российской повестки. Речь в том числе зашла и о предстоящих выборах российского лидера. Чиновник заговорил о том, каким должен быть следующий президент страны после Путина.

"Таким же. Или другим. Но таким же", – приводит его слова интернет-издание "Подмосковье сегодня".

При этом Песков напомнил, что Путин еще не заявлял о своем намерении баллотироваться на следующий срок. Но он искренне надеется, что действующий глава страны пойдет на этот шаг. Как передает URA.RU, пресс-секретарь уверен, что президент обязательно одержит победу.

Песков высказался и о творчестве Алишера Моргенштерна*, который некоторое время назад покинул страну и теперь хочет вернуться обратно. Он отметил, что слышал несколько композиций и они ему пришлись не по душе, указывает телеканал "360". По его словам, также в стране никто не может дать артисту гарантий безопасности, если он решиться приехать назад.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что граждане России, которые ругают страну и собирают деньги для ВСУ, вернуться уже не смогут, поскольку Родина одна, и она открыта для всех, кроме врагов, передает "Свободная пресса".

*признан иноагентом