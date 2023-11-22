Появились подробности переговоров с Путиным по прекращению СВО

Курс рубля
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Доллар рухнул до 62 рублей: ситуация на валютном рынке ошарашила россиян
В конце октября стало известно, что Владимир Путин провел тайные переговоры с лидером фракции "Яблоко" Григорием Явлинским. Политики встретились 25 октября сразу после обсуждения палестино-израильского конфликта с лидерами религиозных организаций. Официально в Кремле отказывались комментировать новости.
Позже пресс-служба "Яблока" подтвердила информацию, указав, что во время беседы обсуждались вопросы российской экономики и прекращения СВО. Слухи о переговорах по поводу возможного выдвижения Явлинского в кандидаты на президентский пост не подтвердили. Сейчас же политик решил раскрыть подробности переговоров с Путиным.
Григорий Явлинский утверждает, что перед беседой с главой государства четыре дня находился на карантине, сообщает телеканал "360". Разговор, по его словам, был проведен по взаимной инициативе сторон.
"Смысл этой встречи был в прекращении огня. Он единственный человек, который принимает такие решения и может принимать", – заявил политик.
Явлинский утверждает, что Владимир Путин внимательно выслушал все его доводы – разговор оказался довольно серьезным и содержательным, но говорить больше чиновник отказался, сообщает RT.
Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", глава "Яблока" отметил, что пришел на встречу "как на работу" и вышел с нее с ощущением, что "работа продолжается".
По крайней мере, на Балканах
В Москве указали, что не впервые сталкивались с подобным