Путин рассказал, чего ждать россиянам в 2024 году

Президент обозначил главный приоритет страны

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о провединии в стране Года семьи в 2024-м. На официальном портале правовых актов говорится, что целью документа является популяризация семейных и традиционных институтов.

Пока что нет никаких пояснений, как на практике будет происходить популяризация семейных ценностей среди россиян в рамках опубликованного президентского указа. Известно, что правительство обязано избрать организационный комитет, который проведет Год семьи и займется утверждением всех вытекающих мероприятий – а также поиском источников бюджета на их проведение.

Указ уже вступил в силу.

Ранее глава государства называл оказание поддержки материнству и детству одним из ключевых приоритетов властей – в тот момент Путин уточнил, что целью такой инициативы должно стать повышение рождаемости, а также поддержка качества жизни для российских семей. Сама семья, по словам президента, является государственной основой.

На протяжении последних шестнадцати лет глава государства в конце каждого годового периода посвящает свой указ различной теме – прошлый год был Годом педагога и наставника.