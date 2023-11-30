Стала известна дата большой пресс-конференции Путина

Лидер ответит на вопросы от россиян и журналистов

Через две недели президент России Владимир Путин выступит на ежегодной пресс-конференции. Дату уже назначили – это 14 декабря. Об этом сообщили в Кремле.

Глава страны в прямом эфире федеральных каналов подведет итоги уходящего года. Программа будет в объединенном формате прямой линии и пресс-конференции, указывает телеканал "360"

Вопросы от россиян на горячей линии начнут принимать с 1 декабря. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", для мероприятия будет создана специальная студия, в котрой смогут присутствовать как отечественные, так и иностранные журналисты.

Задать вопрос президенту можно номеру телефона 8-800-200-40-40, по СМС на номер 0-40-40, через сайт moskva-putinu.ru, в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через мобильные приложения.

Источник: РИА "Новости"

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