В МИД РФ допустили подготовку ядерного удара по России со стороны США и Британии

Дипломаты объяснили, как будет реагировать российская сторона

Американцы могут перебросить собственное ядерное оружие в Великобританию, чтобы иметь возможность нанести "первый удар" по России. Такое заявление сделал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Ранее британские СМИ сообщили, что, возможно, США впервые за 15 лет могут разметить в стране ядерное оружие. По плану, его хотят перебросить на военную базу Лейкенхит в графстве Саффолк.

Ермаков отметил, что подобное решение в существующих условиях выглядит странным, поскольку у британцев тоже есть собственное ядерное оружие. Поэтому он допускает, что представители западной коалиции могут подготавливать разносторонний набор средств для нанесения "первого удара" по России.

"Наши военные, разумеется, будут во всех смыслах этого слова учитывать данный провокационный шаг со стороны Великобритании и США ", – заявил дипломат.

По его словам, на Западе таким образом пытаются оказать на Россию силовое давление. И в случае, если Великобритания согласится разместить у себя ядерное оружие, то она попросту станет еще одной приоритетной целью для поражения в случае серьезного конфликта.