Подсчитано 99,5% голосов на выборах президента России

Владимир Путин идет с огромным отрывом

Профильные эксперты продолжают подсчитывать голоса жителей нашей страны, отданные в рамках выборного процесса, завершившегося вчера, 17 марта. Как стало известно, специалисты ЦИК уже подсчитали 99,59% бюллетеней.

Согласно опубликованным сведениям, действующий российский лидер Владимир Путин получил уже 87,33%. Глава нашей страны на выборах идет с огромным отрывом. "Ближайший" соперник – кандидат от коммунистов Николай Харитонов набирает всего 4,3%. Представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков – 3,81%. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий – 3,2%.

Напомним, выборы главы государства прошли в нашей стране с 15-го по 17-е марта. Глава Российской Федерации будет избран на шесть лет.

Источник: Центризбирком ✓ Надежный источник
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