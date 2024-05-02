Власти Грузии отказались от приглашения в США

Между странами появилось серьезное противоречие

Американские власти отправили приглашение посетить США грузинским властям. Представители стран хотели обсудить вопросы, касающиеся поддержки и партнерства, однако в Тбилиси от этого отказались, рассказала посол США в Грузии Робин Данниган.

На этом фоне американцы заявили, что хотят получить со стороны грузин заявление о приверженности своему стремленнию ко вступлению в европейский альянс. Вашингтон, в свою очередь, все также нацелен на прочные отношения между двумя странами, отметила посол.

При этом она отметила, что нынешние представители власти "избрали путь нападок на сильнейших защитников суверенитета Грузии – США и ЕС", но это не отразится на сотрудничестве государств.

Данниган утверждает, что крайне огорчена новыми мерами в Грузии, которые отдаляют страну от перспективного вступления в ЕС. Дипломат заметила, что закон об иноагентах несовместим с европейскими стремлениями.

Накануне, 1 мая, грузинский парламент поддержал законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Его критикуют за то, что в перспективе он не позволит стране вступить в ЕС. Сторонники меры утверждают, что она поможет регулировать НПО, получающие иностранное финансирование для планирования революционных сценариев.