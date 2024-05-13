Немецкий генерал предложил сбивать российские ракеты с территории НАТО

В Германии хотят бросить новые силы для защиты Украины

Немецкий генерал в отставке Клаус Виттман считает, что не стоит переживать по поводу возможного обострения украинского конфликта, если НАТО начнет сбивать российские ракеты над Украиной со своих территорий. Его речь приводит РИА "Новости" со ссылкой на эфир телеканала Welt.

По его мнению, опасения, что Североатлантический альянс в таком случае станет участником конфликта, были преувеличены. И предложение принять участие в ликвидации российских ракет является довольно разумным с его точки зрения.

Виттман говорит, что так получится снизить уровень нагрузки на украинские системы ПВО, благодаря чему повыситься эффективность ВСУ на фронтовой линии.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что несколько парламентариев Германии поддерживают идею задействовать западные системы ПВО для обороны Украины от российских ракет. Российская сторона отмечала, что подобные заявления стали появляться на фоне провалов украинской армии в зоне СВО – из-за этого на Западе пытаются поднять уровень напряжения.