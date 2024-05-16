Эксперты оценили участившиеся вбросы о якобы перестановках в Минобороны

Перестановки в Минобороны всколыхнули провокаторов: кто и зачем раскачивает ситуацию
Кадр: YouTube
"Деза" в Сети появляется с завидной регулярностью

Недавний переход руководителя оборонного ведомства нашей страны Сергея Шойгу в Совет безопасности РФ получил широкий резонанс во всем мире. На этом фоне резко активизировались провокаторы, которые пытаются раскачать лодку и дестабилизировать ситуацию в стране. Некоторые дошли до того, что начали публиковать некие сомнительные "инсайды" о якобы готовящихся перестановках в Минобороны.

Оценивая ситуацию, в первую очередь, нужно ориентироваться на официальные заявления авторитетных лиц. Недавно новый глава Минобороны Андрей Белоусов провел первое заседание коллегии МО. Главный тезис министра – никаких перестановок в ведомстве не будет. Очевидно, что лица, которые начинают остервенело распространять противоположную информацию, не имея никаких подтверждений и доказательств, работают на подрыв стабильности.

Журналист-международник Аббас Джума оценил сложившуюся ситуацию и посоветовал своим коллегам максимально осторожно комментировать сложную тему кадровых перестановок.

"Любые спекуляции о ситуации в министерстве – это прямой подрыв общественной, да и политической стабильности, а там уже совсем недалеко и до ослабления обороноспособности государства", – подчеркнул опытный эксперт.

Джума напомнил, что глава государства Владимир Путин и новый руководитель Минобороны Андрей Белоусов четко и ясно обозначили свои позиции. Он обратил внимание на возможную истинную цель "раскачки" темы.

Скажу больше, не исключаю, что ряд анонимов могут работать на Запад. И против президента страны, который сегодня на встрече с командующими военных округов поддержал Шойгу, поблагодарив за работу.

Политолог Алексей Мухин, в свою очередь, также призвал анонимных "инсайдеров" попридержать коней и прекратить спекулировать на теме кадровых перестановок, а также вбрасывать дезинформацию о новых "отставках".

"Монополия на перестановки есть только у одного человека. В остальном огульная критика и конспирология – не что иное, как работа на врага. ЦИПсО счастлив купаться в таком информационном фоне", – подчеркнул эксперт.

Мухин добавил, что подобное раскачивание лодки может нанести стране серьезный вред. Такого рода действия недопустимы в то время, когда Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации киевского режима и борется с нацизмом. Действия врагов и провокаторов направлены против страны и лично президента Владимира Путина, который всегда четко обозначает свою позицию и уже заявил, что кардинальных перестановок в Минобороны не будет.

"Показательно, что все российские любители поговорить повторяют тезисы западных СМИ. Вот, к примеру, Newsweek, который заодно с описанием перестановок щедро льет откровенные ложь и клевету. Получается, что у наших "писателей" как будто бы совместная кампания с зарубежными антироссийскими центрами пропаганды", – отметил специалист.

Авторы крупного телеграм-канала "Голос Мордора" присоединились к политологам и напомнили, что монополия на перестановки есть только у Владимир Путина. Так что вбросы на эту тему в интернете – не что иное, как провокация.

"Новый министр обороны Андрей Белоусов уточнил, что больше никаких перестановок не планируется. Работать надо, у нас наступление под Харьковом, вообще-то", – резюмировали авторы канала.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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